Сирия: российские военные нашли в Алеппо боеприпасы из США и Европы

Москва, 28 декабря. В ходе операции по разминированию покинутых недавно террористами восточных кварталов сирийского города Алеппо российские военные сумели обнаружить крупный склад боеприпасов, произведенных в Соединенных Штатах и странах Европы.

«Там представлены боеприпасы и стрелкового оружия крупнокалиберного, заканчивая реактивными снарядами для установок «Град». Снаряды немецкие, американские, производства Болгарии», — сообщил командир группы разминирования международного противоминного центра Иван Громов.

Напомним, как сообщает «Национальная служба новостей», за сутки в сирийском Алеппо российские саперы разминировали четыре школы и детский сад.