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Геращенко заподозрил Авакова в готовности метнуть стакан в Порошенко
Украина

Геращенко заподозрил Авакова в готовности метнуть стакан в Порошенко

Сегодня 11:36
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Геращенко заподозрил Авакова в готовности метнуть стакан в Порошенко

Киев, 28 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готов в любой момент запустить стакан в главу государства Петра Порошенко, заявил депутат Верховной рады и член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

Геращенко предупредил Порошенко об угрозе, которая исходит от Авакова. Однако он предположил, что глава Украины не решится вступать в конфликт.

«Этого не произойдет. Никогда, — констатировал украинский депутат. — Не произойдет потому, что Порошенко прекрасно знает: Арсен Борисович (Аваков. — Прим. ФАН) может метнуть стакан и в него, потому президент не будет доводить конфликт до такой стадии».

По словам Геращенко, Порошенко на посту президента всегда поступает так, как считает нужным, и это является проблемой.

«Для президента хорош любой глава МВД, при условии, что его фамилия не Аваков», — заметил депутат.

Ранее стало известно, что Порошенко теряет доверие среди украинцев, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
#петр порошенко #арсен аваков #антон геращенко
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