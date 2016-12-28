Лидера банды 90-х «Прокоповские» и его подельников осудили в Кировской области

Киров, 28 декабря. Суд Кировской области вынес обвинительный приговор участникам банды из 90-х «Прокоповские» за разбой, убийства, незаконный оборот оружия.

Организатор незаконного бандформирования Михаил Прокопьев, хорошо известный в 90-е годы, будет лишен свободы на пожизненный срок. Суд Кировской области также вынес обвинительный приговор другим членами банды «Прокоповских» в виде 24, 13 и 18 лет тюрьмы, сообщает региональный СК РФ. По данным следствия, банда была активной с 1993 по 2004 годы, ее члены отличались особой жестокостью. Злоумышленники занимались рэкетом, а полученные деньги вкладывали в развлекательные заведения.