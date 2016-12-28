Тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154 под Сочи

Сочи, 28 декабря. Тела еще трех жертв крушения самолета Ту-154 под Сочи были найдены в районе проведения поисково-спасательной операции в Черном море. По словам осведомленного источника, к настоящему времени спасателям удалось обнаружить тела 15 жертв крушения.

Согласно приведенным данным, 223 фрагмента тел также обнаружено недалеко от места крушения.

Ранее появилась информация о том, что во вторник в ходе поисково-спасательной операции водолазами со спасательного судна «Эпрон» было найдено тело еще одного погибшего.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.