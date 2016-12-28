Главный специалист по СПИД высмеял панику вокруг «нового» вируса ВИЧ в России

В России появился новый вирус иммунодефицита человека, гораздо более опасный, чем все предыдущие — эта новость взорвала соцсети и СМИ, вызвав вполне закономерную панику.

Ресурсы, опубликовавшие алармистскую новость, ссылаются на заявление заведующего лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессора, доктора наук Эдуарда Карамова, который сообщил, что вирусологи обнаружили новый штамм вируса ВИЧ А63, возможно, представляющего гораздо большую опасность для человека, чем предыдущие штаммы.

Сообщается, что появление штамма вируса A63 вызвано тем, что достаточно давно циркулирующий в нашей стране штамм A1 смешался с новым для России штаммом AG, возможно, завезенным к нам из Средней Азии.

Оперативно связаться с профессором Карамовым Федеральному агентству новостей не удалось.

Мы попросили разъяснить этот вопрос признанного специалиста по вопросам ВИЧ-СПИД в России, директора Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академика РАН Вадима Покровского.

По мнению Покровского, паника, связанная с якобы появлением «нового штамма» ВИЧ, не имеет под собой серьезных оснований.

«Вирусы, в том числе ВИЧ, постоянно завозятся из страны в страну, — отметил ученый. — Например, в Среднюю Азию ВИЧ попал из России, но мог попасть из каких-то других стран. В принципе, один человек может заразиться двумя вирусами ВИЧ разных типов одновременно, тогда может возникнуть так называемая рекомбинантная форма. Такие формы время от времени обнаруживаются, и, как правило, авторы, которые их обнаруживают, начинают приписывать им какие-то сверхъестественные свойства. Это происходит каждые два года, по крайней мере, а то и каждый год. Об этом, как правило, сообщается в прессе, но затем эти предположения не находят подтверждения. Поэтому никаких оснований для беспокойства нет — это точно такой же вирус, передается он точно так же, как все другие, и предохраняться надо теми же самыми способами — это презервативы и чистые шприцы».

Полностью комментарий Вадима Покровского читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.