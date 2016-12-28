Ученые нашли ген, избавляющий от алкогольной зависимости

Нью-Йорк, 28 декабря. Группа научных сотрудников установила, что пристрастие к алкоголю контролирует особый ген. Специалисты уверены, что за желание употребить алкоголь отвечает ген KLB.

По данным экспертов, этот ген обнаружен у 40% населения планеты. Сообщается, что исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах, которым удалили данный ген. Оказалось, что по сравнению с контрольной группой, у подопытных мышей было видно реальное пристрастие к алкогольным напиткам.

Позже эксперты установили, что спустя некоторое время грызуны из первой группы были равнодушны к алкоголю, а у мышей из второй категории обнаружилась алкогольная зависимость. Результаты исследования доказывают, что найденный ген может не только вызвать у человека зависимость, но и помочь избавиться от пагубного пристрастия.

Это свидетельствует о том, что ген, а также его мутации могут стать причиной алкогольной зависимости человека.