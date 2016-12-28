Роскосмос в 2017 году двое увеличит количество пусков

Москва, 28 декабря. Пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоена. Как рассказал глава государственной корпорации Игорь Комаров, пусковая программа на следующий год запланирована с учетом больших задачах, которые стоят перед отраслью.

По словам Комарова, в 2017 году РФ увеличит вдвое количество запусков. Как признался глава Роскосмоса, корпорация понимает ответственность, которая с этим связана. Комаров также напомнил, что должна быть создана вся наземная инфраструктура для обеспечения успешных пусков.

По данным Роскосмоса, выполнение программы начнется уже в январе 2017 года. Запланированы запуски с Байконура и Гвианского космического центра.

Ранее сообщалось, что российские ученые готовят к запуску в космос обсерваторию.