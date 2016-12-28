Террористов ИГ на востоке Афганистана уничтожил боевой беспилотник США

Кабул, 28 декабря. По меньшей мере трое боевиков «Исламского государства» в афганской провинции Нангархар были уничтожены в результате удара боевого беспилотника ВВС США.

По данным местной полиции, удар по террористам был нанесен в районе Хаска Мина. Представители американских военных властей подчеркнули, что мирные жители не пострадали при авиаударе по боевикам ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда).

Напомним, как сообщало агентство «Ura.ru», в своем выступлении во Флориде президент США Барак Обама признал, что армия США оказалась неспособной уничтожить террористические группировки в Афганистане, а авиаудары лишь ограничили их активность.