Семерых мужчин задержали за жестокое убийство сибиряка

Искитим, 28 декабря. В городе Искитим Новосибирской области по горячим следам задержали семерых членов этнической преступной группировки, подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, в ночь на 27 декабря правоохранителям сообщили об обнаружении зарезанного мужчины у подъезда одного из домов. В рамках расследования уголовного дела при поддержке спецназа в Новосибирске были схвачены семеро подозреваемых в убийстве от 25 до 36 лет.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что задержанные входят в этническую группировку. Выяснилось, что они отомстили потерпевшему за показания, которые он дал против родственника одного из обвиняемых по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. В квартире, которую снимали злоумышленники, стражами порядка были найдены нож и травматическое оружие.