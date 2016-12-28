Ирак хочет сохранить отношения со странами, поддерживающими террористов ИГ

Багдад, 28 декабря. Правительство Ирака намерено сохранить отношения даже с теми странами, которые поддерживают группировку ИГ и надеется, что «они не упустят возможность освободиться от этих уз».

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари прокомментировал внешнеполитический курс страны, отметив, что Багдад сохранит отношения со странами, которые могут быть «вовлечены в поддержку ИГ» (ИГИЛ, «Исламское государство» запрещено в РФ как террористическая организация). Глава дипведомства не стал называть страны, поддерживающие террористов, однако заметил, что «они известны».

«Мы надеемся, что они (страны) образумятся. Потому что та веревка, что связывает их с террористами, рано или поздно затянется на их собственной шее», — отметил аль-Джафаари. Он выразил надежду на то, что известные страны «не упустят свою возможность освободиться от этих уз».