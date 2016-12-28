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Госдума готовит наказание для недобросовестных депутатов в регионах
Россия

Госдума готовит наказание для недобросовестных депутатов в регионах

Сегодня 11:17
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Госдума готовит наказание для недобросовестных депутатов в регионах

Москва, 28 декабря. В Государственную думу внесен проект закона, который предлагает наказывать региональных депутатов за плохую работу.

Инициаторами стали орловские депутаты. Они внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает досрочно лишать депутата субъекта России его полномочий, если он недобросовестно относится к своим обязанностям, в частности, не поддерживает связь с избирателями и игнорирует их обращения.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена до конца января следующего года внести поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие уменьшение налоговой нагрузки на производителей, которые отдают стоковую продукцию на благотворительность.

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Катерина Тимошенская
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