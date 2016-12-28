Летчики ВКС РФ в Ростове получили новые истребители Су-30СМ

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Летчики Южного военного округа получили звено новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках программы перевооружения.

Истребительная авиабаза в Миллерово Ростовской области в рамках программы перевооружения меняет самолеты МиГ-29 на новейшие боевые машины Су-30СМ. МиГ-29 является актуальной моделью истребителя, которая регулярно проходит модернизацию. Однако Су-30СМ по своим характеристикам не уступает перспективным самолетам пятого поколения и относится к поколению 4++. Он способен выполнять боевые задачи в сложных метеорологических условиях в любое время суток. Истребитель оснащен самым современным вооружением, а также средствами радиолокационной борьбы.