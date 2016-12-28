ЦСКА интересуется бывшим форвардом «Кубани»

Москва, 28 декабря. Футбольный клуб ЦСКА намерен усилить линию атаки.

По имеющейся информации, красно-синие изучают возможность подписать бывшего нападающего краснодарской «Кубани» Ибрагима Бальде.

Как пишет газета «Известия», переход может произойти в случае ухода форварда Ласины Траоре, игра которого не устраивает боссов столичного клуба.

Не самая выдающаяся статистика в текущем сезоне не нравится руководству французского клуба «Реймс», где сейчас выступает сенегалец. Они, по словам источника газеты, готовы расстаться с 27-летним нападающим. При таких обстоятельствах армейцы смогут и усилить линию атаки, а также отделаться «малой кровью», купив футболиста за небольшую сумму.

Также боссы ЦСКА полагают, что убедительным аргументом для Ибрагима станет возможность в очередной раз поработать с новым наставником команды Виктором Гончаренко.

Как ранее сообщала Газета.Ru, красно-синие интересуются малийским форвардом Сидики Маигой.