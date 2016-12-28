Американцы заминируют Европу «Вулканами» на случай большой войны

Лондон, 28 декабря. Американские военные решили возродить тактику времен холодной войны и заминировать территорию Европы на случай танкового наступления.

Речь идет о системе дистанционного минирования «Вулкан», которая должна защитить страны Старого света от танкового прорыва. Она будет модернизирована и введена в эксплуатацию в 2018 году.

Речь идет о кассетных минах, которые разбрасывает вертолет или грузовик. Главное преимущество новой системы — это скорость. «Вулкан» позволяет заминировать местность за считанные минуты.

Отметим, что в начале XXI века система «Вулкан» была списана, поскольку военные стратеги считали, что танковые атаки ушли в прошлое. Единственный театр военных действий, где противотанковые мины до сих пор применяются — это Корейский полуостров. Власти Северной Кореи создают на границу минные поля, опасаясь атаки со стороны Юга, пишет газета «Известия».