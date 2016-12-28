Установлены личности живодеров, задавивших медведя в якутской тундре

Якутск, 28 декабря. Следователи в Якутии завели уголовное дело по факту жестокого убийства бурого медведя, кадры которого были выложены в интернет. Полиция установила предполагаемых участников жестокой расправы над хищником, а также место происшествия.

Так, главными фигурирующими фигурами расправы стали двое водителей грузовиков «Урал» Дарже Н. и Николай К., а также рабочий-вахтовик, бурят Геннадий Б. В настоящее время связаться с медвежьими убийцами нет возможности, поскольку все они находятся в отдаленном районе республики на вахте.

Ранее следствие установило, что автомашины «Урал», на которых совершена травля животного, являются собственностью компании, осуществляющей работы в области воспроизводства минерально-сырьевой базы и изучения недр в Якутии.