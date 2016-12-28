Ростехнадзор принял выкатное поле «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 28 декабря. В настоящее время на стадионе в Западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга продолжаются работы Ростехнадзора, который должен выдать заключение о соответствии «Зенит-Арены». Поскольку документов насчитывается более 40 коробок, и каждый должен быть проверен, работы еще ведутся.

На данный момент уже известно, что «Ростехнадзор» принял выкатное поле, так как ни в одном документе международной федерации футбола не упоминались требования к вибрации. А все претензии в устной форме для Ростехнадзора не имеют значения.

Как стало известно ФАН, как только завершится работа федерального надзорного органа и будет выдано заключение о соответствии, сразу же приступят к оформлению акта о вводе в эксплуатацию. Напомним, саму «Зенит-Арену» заказчик, то есть комитет по строительству, уже принял у генподрядчика. Но для ввода в эксплуатацию необходимо провести ряд бюрократических процедур.