Пьяный школьник до смерти избил женщину-бомжа в Ростове

Ростов, 28 декабря. Пьяный подросток нанес смертельные травмы бездомной женщине в Ростове.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Ростовской области, инцидент произошел 26 декабря на улице Мечникова.

Между 14-летним подростком и 30-летней женщиной без определенного места жительства возник конфликт. Во время ссоры школьник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил женщину.

Она получила черепно-мозговую травму, разрыв печени, перелом костей носа. От тяжелый травм женщина скончалась.

Полиция задержала подозреваемого в тот же день у себя дома. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении несовершеннолетнего под стражу.

Как писала Газета.Ru, в Белоруссии бомж два месяца притворялся мастером по ремонту мобильных телефонов.