Донецк назвал число вынужденных переселенцев в ДНР

Донецк, 28 декабря. Порядка восьми тысяч вынужденных переселенцев проживают на территории ДНР, заявила омбудсмен республики Дарья Морозова.

Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что на территории республики проживают порядка восемь вынужденных переселенцев, из них — три с половиной тысячи живут в Донецке. Причиной переселения являются боевые действия, в результате которых мирные жители вынуждены были покинуть свои дома. В декабре Минстрой республики обнародовал данные о поврежденных обстрелами домах — 25 тысяч частично разрушены, 2 тысячи домов не подлежат восстановлению.