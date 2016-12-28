Сирия: 22 мирных жителя погибли при авиаударе под Дейр-эз-Зором

Дамаск, 28 декабря. Не менее 22 мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, удар по мирным жителям был нанесен авиацией международной коалиции во главе с США.

На данный момент дополнительные детали этого происшествия неизвестны.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», президент Турции заявил, что располагает доказательствами поддержки террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) со стороны правительства Соединенных Штатов.