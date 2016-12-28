Россия и Турция согласовали проект всеобщего перемирия в Сирии

Анкара, 28 декабря. В ближайшее время Россия и Сирия намерены представить на рассмотрение Дамаска согласованный представителями двух государств проект всеобщего перемирия в Сирии. Соответствующую информацию распространило турецкое новостное агентство Anadolu.

Подробности данного плана не приводятся и никаких официальных сообщений по данному поводу пока не поступало.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно выступил с обвинениями в адрес своих союзников — США, заявив что имеет доказательства причастности властей Соединенных Штатов к поддержке террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). В Госдепартаменте такие обвинения назвали «нелепыми».