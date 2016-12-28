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Переговоры по Сирии в Астане: до инаугурации Трампа позиция США ничего не значит
Политика

Переговоры по Сирии в Астане: до инаугурации Трампа позиция США ничего не значит

Сегодня 11:13
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Дамаск, Сирия

Государственный департамент США поддерживает идею межсирийских и внутрисирийских переговоров в столице Казахстана Астане. Впрочем, там также отметили, что вообще поддерживают любое усиление дипломатической активности в связи с урегулированием конфликта в Сирии. Обо всем этом сегодня заявил официальный представитель американского дипломатического ведомства Марк Тонер.

Напомним, что в данный момент Турция и Россия уже подготавливают первую встречу по Сирии в Астане. Предполагается, что на ней Сергей Лавров, глава МИД РФ, и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу смогут переговорить с представителем одной из сирийских оппозиционных групп Кадри Джамилем. Кроме того, не так давно от президента Турции Реджепа Эрдогана поступило предложение включить в межсирийский переговорный процесс в Астане такие страны как Катар и Саудовская Аравия. Сверх того, Турция настаивает, что не будет участвовать в переговорах, если на них будут присутствовать представители тех курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

Что для переговоров в Казахстане значит одобрения внешнеполитического ведомства США? Какими могут быть перспективы и каковы подводные камни всего этого процесса? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к политологу, военному аналитику и востоковеду Борису Подопригоре.

Борис Подопригора

«Сама по себе идея открытия переговоров в Астане внушает надежду на то, что мир в Сирии стал хоть не на много, но ближе. Тем не менее, это если говорить о самой идеи. Что касается проведения переговоров, то мне кажется, что даже в свете сегодняшнего одобрения со стороны Госдепа практический разговор здесь можно будет вести только после прихода к власти в США новой администрации. Если основная фаза переговоров придется на конец января или на начало февраля, то проку от них будет гораздо больше. Важно и то, что сколько бы мы ни говорили — и говорили аргументированно — о том, что правительство Башара Асада ведет войну с терроризмом, это никак не отменяет того факта, что в Сирии наличествует острый межконфессиональный конфликт. Возможно, многие из суннитских иерархов в Сирии и принимают помощь со стороны радикалов, тем не менее, переговариваться с суннитами рано или поздно придется», — приводит свою точку зрения эксперт.

Потенциально, продолжает он, переговоры в Казахстане могут позволить алавитам, сторонникам Асада, и суннитскому большинству Сирии вновь прийти к взаимопониманию и компромиссу, существовавшему до начала гражданской войны. Это вполне возможно. В конце концов, времена, когда различные религиозные общины Сирии жили в относительном мире, все еще не так далеки, они — часть живой памяти для большинства граждан страны. «Астана может позволить воскресить эти прежние формы взаимодействия. Эта перспектива все еще никуда не исчезла и выглядит вполне многообещающей», — поясняет Подопригора.

Предложение Турции подключить к переговорному процессу в Астане представителей Саудовской Аравии и Катара, считает востоковед, возможно, несколько преждевременно. На первоначальном этапе это может лишь антагонизировать Иран и других шиитских союзников Асада.

«Я думаю, что для начала сами воюющие стороны сирийского конфликта должны наметить свои самые общие основания для примирения. Логика организации любого переговорного процесса заключается в том, что сначала должны встретиться наиболее заинтересованные стороны — в данном случае сами сирийцы. На одном из последующих этапов, возможно, потребуется различного рода помощь со стороны иностранных союзников каждых из этих сторон. Но сначала, я думаю, самим сирийским группировкам следует определиться с тезаурусом переговорного процесса», — подводит итог востоковед.

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Иван Верихов
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