Дейр эз-Зор: при авиаударе коалиции погибли более 20 мирных жителей

Дейр эз-Зор, 28 декабря. Арабский телеканал Sky News Arabia сообщил, что авиационный удар был нанесен ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

По данным арабского телеканала в сирийской провинции Дейр эз-Зор при ракетно-бомбовом ударе авиации международной коалиции во главе с США погибли как минимум 22 мирных жителя. Представители коалиции пока эту информацию не прокомментировали. Ранее в Вашингтоне подтвердили факт «ошибочного» авиационного удара по позициям сирийской правительственной армии, из-за которого погибли 90 военнослужащих и еще более 100 получили ранения. За время ведения США боевых действия на территории Сирии от подобных «ошибочных» авиаударов погибли около 200 человек.