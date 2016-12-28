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Дейр эз-Зор: при авиаударе коалиции погибли более 20 мирных жителей
Новости Сирии

Дейр эз-Зор: при авиаударе коалиции погибли более 20 мирных жителей

Сегодня 11:04
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Дейр эз-Зор: при авиаударе коалиции погибли более 20 мирных жителей

Дейр эз-Зор, 28 декабря. Арабский телеканал Sky News Arabia сообщил, что авиационный удар был нанесен ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

По данным арабского телеканала в сирийской провинции Дейр эз-Зор при ракетно-бомбовом ударе авиации международной коалиции во главе с США погибли как минимум 22 мирных жителя. Представители коалиции пока эту информацию не прокомментировали. Ранее в Вашингтоне подтвердили факт «ошибочного» авиационного удара по позициям сирийской правительственной армии, из-за которого погибли 90 военнослужащих и еще более 100 получили ранения. За время ведения США боевых действия на территории Сирии от подобных «ошибочных» авиаударов погибли около 200 человек.

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Алексей Громов
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