Пьяный житель Приангарья зацеметировал тело убитого друга в бочке

Тулун, 28 декабря. В Тулуне Иркутской области задержали 35-летнего мужчину за убийство приятеля. По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник расправился с потерпевшим, поместил его труп в бочку и зацементировал ее.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в начале декабря двое приятелей при совместном распитии спиртного вступили в конфликт, который обернулся убийством. 35-летний сибиряк нанес собутыльнику смертельные телесные повреждения, спрятал труп в бочке и закопал ее неподалеку от своего дома.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о его аресте. Мотивы предполагаемого преступника и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.