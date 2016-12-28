FAN-TV Лента новостей
Пьяный житель Приангарья зацеметировал тело убитого друга в бочке
Происшествия

Пьяный житель Приангарья зацеметировал тело убитого друга в бочке

Сегодня 10:56
89

Пьяный житель Приангарья жестоко убил друга и зацементировал его тело в бочке

Тулун, 28 декабря. В Тулуне Иркутской области задержали 35-летнего мужчину за убийство приятеля. По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник расправился с потерпевшим, поместил его труп в бочку и зацементировал ее.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в начале декабря двое приятелей при совместном распитии спиртного вступили в конфликт, который обернулся убийством. 35-летний сибиряк нанес собутыльнику смертельные телесные повреждения, спрятал труп в бочке и закопал ее неподалеку от своего дома.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о его аресте. Мотивы предполагаемого преступника и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Переговоры по Сирии в Астане: до инаугурации Трампа позиция США ничего не значит

Сегодня 11:13
44

«Гоблин» Пучков об уважении к России, о кроющем овцу быке и о советском новогоднем тосте

Сегодня 11:00
22

2017-й станет годом войны за умы: Вассерман о Сирии, Украине, Донбассе и США

Сегодня 11:00
38

Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования

Сегодня 10:32
173

Новости Новороссии: Донбасс под огнем запрещенных орудий, ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ на юге ДНР

Сегодня 10:32
134
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Госдума готовит наказание для недобросовестных депутатов в регионах

11:17

Установлены личности живодеров, задавивших медведя в якутской тундре

11:16

Роскосмос в 2017 году двое увеличит количество пусков

11:13

Переговоры по Сирии в Астане: до инаугурации Трампа позиция США ничего не значит

11:13

Ирак хочет сохранить отношения со странами, поддерживающими террористов ИГ

11:09

Россия и Турция согласовали проект всеобщего перемирия в Сирии

11:08

ЦСКА интересуется бывшим форвардом «Кубани»

11:07

Американцы заминируют Европу «Вулканами» на случай большой войны

11:05

Дейр эз-Зор: при авиаударе коалиции погибли более 20 мирных жителей

11:04

Ростехнадзор принял выкатное поле «Зенит-Арены»

11:01

Сирия: 22 мирных жителя погибли при авиаударе под Дейр-эз-Зором

11:00

Пьяный школьник до смерти избил женщину-бомжа в Ростове

11:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Госдума готовит наказание для недобросовестных депутатов в регионах
Читать
Закрыть