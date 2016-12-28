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Вашингтон обвинил Россию в нарушении правил ВТО
Политика

Вашингтон обвинил Россию в нарушении правил ВТО

Сегодня 10:46
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Вашингтон обвинил Россию в нарушении правил ВТО

Москва, 28 декабря. Действия России в сфере торговой политики в целом не соответствует основополагающим принципам Всемирной торговой организации. Об этом говорится в докладе Управления торгового представителя США.

Согласно документу, Вашингтон продолжает следить за исполнением норм и, в случае необходимости, применит все доступные механизмы, включая обращение в орган по разрешению споров ВТО.

США обвинили РФ в расхождении с основополагающими принципами ВТО. В частности, это касается «по либерализации торговли, транспарентности, предсказуемости, в угоду внутренней политике импортозамещения».

Беспокойство США вызвала непрозрачность правил таможни при оценке стоимости импорта, обременительные правила лицензирования импорта, правила ввоза алкоголя. Авторы также отметили, что РФ применяет дискриминационные меры фитосанитарного контроля.

Как ранее писала Газета.Ru, ВТО впервые вынесла решение против России. 

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Алия Шарафутдинова
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