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Плотницкий назвал откровенной ложью заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе
Новороссия

Плотницкий назвал откровенной ложью заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе

Сегодня 10:44
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Плотницкий назвал откровенной ложью заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе

Луганск, 28 декабря. Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Александра Турчинова об улучшении позиций украинских силовиков в Донбассе, отметив, что это провал ВСУ.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий опроверг заявление секретаря СНБО Турчинова о якобы начале «освобождения оккупированных территорий» в Донбассе. «Не было никаких улучшений позиций. Этого не может быть. Все их попытки закончились провалом: массовой гибелью солдат ВСУ и потерей техники», — заявил глава республики. Он также подчеркнул, что Турчинов распространяет ложь и «выдает желаемое за действительное». Плотницкий выразил сожаление о том, что за обещания «киевской хунты» расплачиваются слезами матери украинских солдат.

 

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Ирина Селезнева
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