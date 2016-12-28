Плотницкий назвал откровенной ложью заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе

Луганск, 28 декабря. Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Александра Турчинова об улучшении позиций украинских силовиков в Донбассе, отметив, что это провал ВСУ.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий опроверг заявление секретаря СНБО Турчинова о якобы начале «освобождения оккупированных территорий» в Донбассе. «Не было никаких улучшений позиций. Этого не может быть. Все их попытки закончились провалом: массовой гибелью солдат ВСУ и потерей техники», — заявил глава республики. Он также подчеркнул, что Турчинов распространяет ложь и «выдает желаемое за действительное». Плотницкий выразил сожаление о том, что за обещания «киевской хунты» расплачиваются слезами матери украинских солдат.