Российские ученые начали испытывать революционное средство от рака

Москва, 28 декабря. Российские ученые начали испытания первого препарата против рака. Об этом в среду заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, российские специалисты разработали революционное средство, уничтожающее метастазирующие меланомы, которое уже демонстрирует потрясающие результаты. Скорцова добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, которые блокируют развития той или иной злокачественной опухоли в организме.

Отметим, что онкологические заболевания являются одними из самых распространенных среди смертельных болезней. Речь идет о возникновении опухолей — бесконтрольно делящихся клеток, способных к метастазированию в отдельные органы.