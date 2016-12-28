Возвращенные шедевры Левитана потребуют реставрации

Нижний Новгород, 28 декабря. Возвращенные шедевры Левитана, которые накануне украли преступники, потребуют реставрации.

Источник ФАН в доме-музее Левитана сообщил, что сотрудники визуально опознали картины по видео МВД и заметили необходимость проведения реставрации рам. После процедуры официального опознания и публичной демонстрации пять работ Левитана будут отправлены на реставрационные работы, и только после этого вернутся в экспозицию музея.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже пяти картин русского художника Левитана в Нижнем Новгороде. Кроме того, злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений на банковские учреждения.