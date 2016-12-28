Рыжий боевик ИГ казнил старика из Дамаска за «колдовство»

Дамаск, 28 декабря. Группа боевиков «Исламского государства» во главе с рыжебородым террористом, зачитавшим приговор, подвергла публичному обезглавливанию пожилого сирийца в контролируемом террористами южном пригороде Дамаска. Поводом для казни старика стало обвинение в «колдовстве и чернокнижничестве».

На фотографиях, опубликованных новостными агентствами террористов, пожилому человеку завязали глаза, после чего обезглавили на деревянной колоде. По словам щеголяющего крашеной рыжей бородой палача, связанного с группировкой «Армия Халида бин аль-Валида» лояльной ИГИЛ (запрещена в РФ решением Верховного суда), казнь была совершена «во исполнение закона Аллаха и в присутствии честных мусульман».