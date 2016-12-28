Россияне перестали ждать тринадцатой зарплаты

Москва, 28 декабря. Только каждый пятый россиян ждет годового вознаграждения. Это самый низкий показатель за последние шесть лет.

Согласно данным исследовательского центра Superjob, в 2016 году только 13% работодателей планируют премировать своих сотрудников. Ждут премии около 20% работающих россиян.

Этот показатель на 4% меньше, чем в 2015 году, и на 8% меньше, чем до кризиса.

Как пишет газета «Известия», компании все больше экономят на сотрудниках. Большинство фирм не выдают премии вовсе. Часть согласна премировать сотрудников выборочно.