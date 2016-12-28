Отчим зарезал пасынка в разгар пьяной ссоры под Петербургом

Петербург, 28 декабря. Отчим зарезал своего пасынка из Украины во Всеволожском районе Ленинградской области. Как стало известно ФАН, инцидент произошел в деревне Лесколово.

Так, накануне днем полицейские задержали подозреваемого в убийстве — 40-летнего местного жителя. По предварительной информации, именно он напал с ножом на своего 22-летнего пасынка, который приехал из Украины. Парень получил смертельное ранение и скончался на месте. Преступление произошло во время ссоры, которая возникла на почве личной неприязни между родственниками.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в Южном пруду возле рыбного ресторана на Крестовском острове в Петербурге.