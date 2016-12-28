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Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования
Спорт

Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования

Сегодня 10:32
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Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования

Американская газета The New York Times написала, что российские чиновники в интервью впервые признали существования в России допинговой программы. В доказательство этой информации издание приводит слова исполняющего обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым о допинговом скандале и охоте на российских спортсменов.

Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования

Напомним, в начале декабря текущего года свет увидела вторая часть доклада якобы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об использовании российскими спортсменами допинга. Согласно информации доклада, Россия якобы использовала «уникальную схему обмана», в которую были вовлечены более тысячи спортсменов, а также структуры и чиновники министерства спорта.

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«Я не думаю, что есть смысл комментировать каждое заявление, которое связано с докладом Макларена. Сейчас идет расследование, нужно лишь подождать, что скажут наши следователи. Заявление Анцелиович не мешает расследованию. Когда оно закончится, будем думать. Сейчас бы не хотелось быть голословным. Будут ли продолжаться нападки на наших спортсменов со стороны Запада? Я в этом уверен. Более того, спортивные достижения, которые показывают западные спортсмены, явно не обходятся без запрещенных препаратов. Не могут найти у них? Значит, плохо ищут, или не хотят искать», — рассказал Владимир Джабаров.
 

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Илья Муромский
#владимир джабаров
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