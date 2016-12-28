Только через мой труп: корпоратив жительницы Урала стоил жизни ее супругу

Челябинск, 28 декабря. Спасатель министерства чрезвычайных ситуаций покончил с собой, не желая отпускать супругу на новогодний корпоратив. Об этом в среду сообщает источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. 32-летний мужчина отказывался отпускать свою супругу на корпоратив, но женщина все-таки отправилась на мероприятие. Вероятно, мужчина хотел только припугнуть супругу, но в итоге все завершилось трагически — женщина обнаружила тело мужа без признаков жизни, сообщает Ura.ru.

Известно, что сотрудник МЧС всегда успешно проходил психологические тесты, в группе риска не состоял. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.