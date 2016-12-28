Успехи ИГ заставили Эрдогана обвинить США в поддержке боевиков

Эль-Баб, 28 декабря. Эксперты считают, что постоянные успехи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в боях против турецкой армии являются одними из доказательств Эрдогана о причастности США к поддержке исламистов.

Турецкая армия осадила сирийский город Эль-Баб, который находится под контролем боевиков, и уже длительное время пытается его освободить от террористов. На данный момент турецкие военнослужащие несут значительные потери, исламисты уничтожили несколько десятков танков и боевых машин пехоты, а значит, они снабжены современным противотанковым вооружением. Эксперты не раз отмечали, что террористы используют противотанковые управляемые ракеты производства США. Затянувшаяся операция по освобождению иракского Мосула от боевиков, которой руководят США и коалиция, является еще одним доказательством, считают аналитики.

Газета.ру сообщила, что сенатор Алексей Пушков поддержал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что обладает доказательствами оказания коалицией во главе с США поддержки террористам в Сирии.