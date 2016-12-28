Подросток, задушивший в Москве 10-летнего брата, оказался гражданином США

Москва, 28 декабря. 17-летний подросток, задержанный в Москве за жестокое убийство 10-летнего брата, оказался уроженцем США. По информации СМИ, он задушил мальчика и потом спрятал его тело в туалете.

Сегодня появились новые подробности страшного убийства школьника, которого обнаружили мертвым в квартире дома на Ломоносовском проспекте в Москве. Как передает РЕН ТВ, 17-летний юноша задушил мальчика, потом завернул его в простыню и спрятал тело в туалете. Спустя примерно 5 часов после совершения преступления домой вернулась мать и обнаружила труп своего ребенка. Старший сын набросился на нее с кулаками и скрылся сразу после того, как женщина побежала вызывать полицию.

Как передает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, во время допроса задержанный подросток признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело. В СМИ отмечают, что обвиняемый является американским гражданином, поскольку родился в Лос-Анджелесе.