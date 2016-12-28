Донецк узнал о сотне сторонников ДНР, спрятанных в тайных тюрьмах СБУ

Донецк, 28 декабря. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что порядка сотни сторонников республики, не включенных украинской стороной в списки для обмена, могут находиться в тайных тюрьмах.

Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что располагает информацией о пятнадцати тайных тюрьмах СБУ, в которых находятся сторонники ДНР и ЛНР. По данным омбудсмена, порядка сотни людей содержатся в них. Ранее Морозова заявляла о том, что власти обеих республик готовы обменяться пленными с украинской стороной по формуле 690 на 47.