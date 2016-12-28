Глава МИД Ирака рассказал, кто на самом деле стоит за ИГИЛ

Багдад, 28 декабря. Иракский министр иностранных дел Ибрагим аль-Джаафари заявил, что правительства иностранных государств стоят за боевиками «Исламского государство» (ИГИЛ). По его словам, именно они снабдили ИГИЛ современными видами вооружения.

Как отметил министр, группировка террористов, блокированная иракскими военными в Мосуле, располагает огромными запасами боеприпасов и современного оружия. Таким образом, напрашивается вывод, что террористы воюют при огромной финансовой поддержке, обладая возможностями государств и поддержкой правительств.

«За ними стоят правительства и их бюджеты, — подчеркнул глава МИД Ирака. — Иракская армия учитывает все это и старается истощить мощь противника».

Отметим, что по оценкам иракского внешнеполитического ведомства, в настоящее время на территории страны действуют примерно 6000 боевиков ИГИЛ.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.