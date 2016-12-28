Россияне в 2016 году научились жить без кредиток

Москва, 28 декабря. Темпы роста просрочки россиян по кредитным картам упали в девять раз.

Согласно исследованию компании «Секвойя кредит консолидейшн», на 1 декабря 2016 года в РФ просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней составила 245 млрд рублей. За 2016 год этот показатель увеличился всего на 5%.

При этом, в период с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015 года, рост просрочки по аналогичным кредитным картам был зафиксирован на уровне 45%.

Как пишет газета «Известия», причина резкого снижения темпов роста просрочки кроется в том, что банки стали более избирательно подходить к карточным заемщикам.