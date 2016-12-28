FAN-TV Лента новостей
Россияне в 2016 году научились жить без кредиток
Экономика

Россияне в 2016 году научились жить без кредиток

Сегодня 10:26
46

Россияне в 2016 году научились жить без кредиток

Москва, 28 декабря. Темпы роста просрочки россиян по кредитным картам упали в девять раз.

Согласно исследованию компании «Секвойя кредит консолидейшн», на 1 декабря 2016 года в РФ просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней составила 245 млрд рублей. За 2016 год этот показатель увеличился всего на 5%.

При этом, в период с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015 года, рост просрочки по аналогичным кредитным картам был зафиксирован на уровне 45%.

Как пишет газета «Известия», причина резкого снижения темпов роста просрочки кроется в том, что банки стали более избирательно подходить к карточным заемщикам.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования

Сегодня 10:32
49

Новости Новороссии: Донбасс под огнем запрещенных орудий, ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ на юге ДНР

Сегодня 10:32
70

Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках

Сегодня 10:02
213

Экономист: Украина может падать в пропасть бесконечно

Сегодня 9:40
223

Сирия: САА отбила наступление боевиков на Алеппо

Сегодня 9:20
290
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Вашингтон обвинил Россию в нарушении правил ВТО

10:46

Рыжий боевик ИГ казнил старика из Дамаска за «колдовство»

10:46

Успехи ИГ заставили Эрдогана обвинить США в поддержке боевиков

10:46

Возвращенные шедевры Левитана потребуют реставрации

10:44

Плотницкий назвал откровенной ложью заявления Турчинова об успехах ВСУ в Донбассе

10:44

Подросток, задушивший в Москве 10-летнего брата, оказался гражданином США

10:43

Российские ученые начали испытывать революционное средство от рака

10:40

Только через мой труп: корпоратив жительницы Урала стоил жизни ее супругу

10:35

Россияне перестали ждать тринадцатой зарплаты

10:34

Сенатор Джабаров о допинговом скандале: Ждем итогов нашего расследования

10:32

Донецк узнал о сотне сторонников ДНР, спрятанных в тайных тюрьмах СБУ

10:32

Новости Новороссии: Донбасс под огнем запрещенных орудий, ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ на юге ДНР

10:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Вашингтон обвинил Россию в нарушении правил ВТО
Читать
Закрыть