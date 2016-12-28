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Ирак: большая часть Мосула освобождена от ИГИЛ
Политика

Ирак: большая часть Мосула освобождена от ИГИЛ

Сегодня 10:28
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Ирак: большая часть Мосула освобождена от ИГИЛ

Багдад, 28 декабря. В настоящее время лишь небольшая часть Мосула полностью контролируется террористами «Исламского государства», заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари. По его словам, сейчас начинается зачистка последних контролируемых террористами районов.

«Сейчас большая часть Мосула, а также его окрестности, входящие в провинцию Найнава, освобождены. Это 40 районов из 56. Начинается работа по освобождению оставшихся 16 районов», — объявил аль-Джаафари в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил, что до освобождения Мосула осталось три месяца.

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