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Предстоящая речь Керри о Ближнем Востоке показалась министру Израиля «жалкой»
Весь мир

Предстоящая речь Керри о Ближнем Востоке показалась министру Израиля «жалкой»

Сегодня 10:24
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Предстоящая речь Керри о Ближнем Востоке показалась министру Израиля «жалкой»

Вашингтон, 28 декабря. Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан уверен, что госсекретарь США Джон Керри выступит в Конгрессе с «жалкой» речью об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

«Это жалко – представлять (мирный) план в последнюю минуту, когда он не сумел ничего изменить за все время пребывания на этом посту»,  — приводит издание The Jerusalem Post слова израильского министра.

По мнению Эрдана, американский госсекретарь своим выступлением только ухудшит положение вещей и отсрочит проведение переговоров между Палестиной и Израилем. Министр также выразил сожаление в связи с тем, что администрация президента США Барака Обамы делает все для продолжения хаоса на Ближнем Востоке.

Читайте также: Оправдания Керри: почти бывший госсекретарь поговорит о мире на Ближнем Востоке.

 

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Ксения Тасманова
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