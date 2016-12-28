Предстоящая речь Керри о Ближнем Востоке показалась министру Израиля «жалкой»

Вашингтон, 28 декабря. Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан уверен, что госсекретарь США Джон Керри выступит в Конгрессе с «жалкой» речью об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

«Это жалко – представлять (мирный) план в последнюю минуту, когда он не сумел ничего изменить за все время пребывания на этом посту», — приводит издание The Jerusalem Post слова израильского министра.

По мнению Эрдана, американский госсекретарь своим выступлением только ухудшит положение вещей и отсрочит проведение переговоров между Палестиной и Израилем. Министр также выразил сожаление в связи с тем, что администрация президента США Барака Обамы делает все для продолжения хаоса на Ближнем Востоке.

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