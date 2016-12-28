Петербурженка заставила полицию искать экс-мужа, сбежавшего от нее в Норвегию

Санкт-Петербург, 28 декабря. Жительница Петербурга объявила в розыск своего бывшего мужа — гражданина Норвегии Харольда Кристенсена, который приехал к ней в гости, а затем пропал.

По словам заявительницы, она поссорилась со своим бывшим мужем во время распития спиртных напитков, после чего тот ушел из дома и не вернулся.

Впрочем, вскоре выяснилось, что тревоги женщины были напрасными. Кристенсен вышел с ней на связь и объяснил, что самостоятельно вернулся в Норвегию, поменяв билет. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, сообщает ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга.