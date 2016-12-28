Киев рассказал, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

Киев, 28 декабря. Администрация украинского президента рассчитывает на то, что встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в уже в феврале будущего года.

Переговоры администраций украинского и американского президентов возможно пройдут после официальной церемонии инаугурации Дональда Трампа, сообщил представитель украинской стороны Константин Елисеев.

«Первый блин не стал комом — это хорошо, — прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Порошенко представитель президентской администрации Константин Елисеев. — Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе». По словам Елисеева, Трамп познакомился с «украинским досье», что якобы является свидетельством готовности американского лидера вести двусторонний диалог.