Ученые предсказали человечеству вымирание через десять лет

Вашингтон, 28 декабря. В ближайшее десятилетие человечество столкнется с последствиями глобального потепления, которые негативно скажутся на всех живых организмах на планете.

По мнению ученых, климатические изменения могут привести к вымиранию в ближайшие годы.

Специалисты считают, что глобальное потепление приняло необратимый характер. Это станет причиной стихийных бедствий, которые участятся на планете в ближайшие десять лет.

Ученые предсказывают появление новых вирусов и заболеваний. Как пишут американские СМИ, землетрясения, наводнения, цунами, извержения вулканов с каждым годом будут наносить более серьезный урон человечеству.

Ранее канадские ученые объявили точную дату грядущего апокалипсиса.