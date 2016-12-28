Пьяный мужчина в Ленобласти жестоко избил женщину на глазах ребенка

Санкт-Петербург, 28 декабря. В Красносельском районе неизвестный мужчина избил женщину на улице. Об этом сообщает УМВД по Красносельскому району.

Как стало известно ФАН, в ночь на среду в 00.32 поступило сообщение о том, что в поселке Володарский мужчина избил на улице женщину. Заявитель забрала ее ребенка около 5 лет, который кричал от страха.

Также она сообщила, что мужчина преследовал их, ломился в дом. Сообщается, что заявительница — Татьяна К., ставшая свидетельницей конфликта незнакомых людей, который перерос в драку. Неизвестный мужчина убежал до прибытия правоохранительных органов. Известно, что участники конфликта были пьяны.