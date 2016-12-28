Новости Новороссии: Донбасс под огнем запрещенных орудий, ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ на юге ДНР

Новороссия, 28 декабря. Киевские силовики открыли огонь по селу на юге ДНР в момент, когда там находились наблюдатели миссии ОБСЕ. Штаб АТО обвинил войска народных республик Донбасса в обстрелах позиций ВСУ. Согласно данным Народной милиции ЛНР, украинские подразделения семь раз за сутки нарушили режим без огня.

ВСУ четыре раза открывали огонь по Калиновке

Представители оборонного ведомства Луганской народной республики сообщили, что украинские военнослужащие семь раз за прошедшие сутки открывали огонь по позициям подразделений Народной милиции ЛНР.

Киевские силовики четыре раза обстреляли окрестности села Калиновка из минометов калибра 82 мм со своих позиций вблизи поселка городского типа Луганское. Из тяжелых 82-мм минометов также велся огонь по району Славяносербска. Населенный пункт обстреливался с направления села Крымское.

Кроме того, под ударом со стороны подразделений ВСУ вновь оказались окрестности памятника князю Игорю. Позиции Народной милиции республики в этом районе дважды были обстреляны из подствольных гранатометов с направления Станицы Луганской, рассказали в оборонном ведомстве.

Однако, по данным источника в штабе Народной милиции ЛНР, пострадавших среди мирных жителей и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано.

Представители ОБСЕ попали под пули

По информации силовых ведомств Донецкой народной республики, накануне днем украинские военнослужащие обстреляли два населенных пункта на юге ДНР и еще одно — в Ясиноватском районе.

Подразделения ВСУ открыли огонь по селу Красный Партизан, расположенному в окрестностях Ясиноватой, около 15.00. Обстрел велся из 120-мм минометов. Примерно в это же время силовики открыли огонь по населенным пунктам Октябрь и Сергеевка Новоазовского района в южной части республики из тяжелых минометов калибрами 82 и 120 мм, рассказали в ведомстве.

При этом, как отмечает источник, в южном селе Октябрь на момент обстрела находились наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Данную информацию представители организации пока никак не прокомментировали.

Напомним, накануне замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин обнародовал данные о количестве фактов нарушения режима без огня украинскими силовиками за сутки: в общей сложности военнослужащие ВСУ 103 раза открывали огонь по территории ДНР.

Киев продолжает бросаться обвинениями

Сотрудники пресс-службы штаба так называемой АТО сообщили, что военные подразделения народных республик Донбасса якобы вели огонь по позициям украинских военнослужащих на нескольких направлениях.

По информации штаба, опубликованной на официальной странице в Facebook, за прошедшие сутки позиции ВСУ были обстреляны 44 раза. Представители АТО утверждают, что военнослужащие ДНР якобы вели огонь из минометов и стрелкового оружия по окрестностям населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Луганское. Кроме того, по их данным, на мариупольском направлении велся огонь по окраинам Марьинки, Талаковки и Павлополя.

Подразделения Народной милиции ЛНР украинская сторона обвинила в обстрелах позиций киевских силовиков в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новозвановка. По словам представителей АТО, в ходе операции в этом регионе ополченцами использовались гранатометы и минометы.

Напомним, накануне представители оборонного ведомства ЛНР сообщили, что за минувшие сутки позиции подразделений Народной милиции республики подверглись обстрелам со стороны украинских военнослужащих 20 раз. Кроме того, в силовых ведомствах ДНР накануне заявили о том, что киевские силовики выпустили 86 мин калибрами 82 и 120 мм по окрестностям Донецка, Ясиноватой и Дебальцево, а также по селу Ленинское Новоазовского района на юге республики.

Минометный дождь в Дебальцево и Донецке

По данным источника в силовых ведомствах Донецкой народной республики, за минувшие вечер и ночь военнослужащие ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР почти 130 крупнокалиберных мин.

Украинские подразделения вели обстрелы прифронтовых зон республики с 18.00 до 02.00. В общей сложности ими было выпущено 128 мин калибрами 82 и 120 мм. В зоне поражения оказались окраины Дебальцево, поселок Трудовские в окрестностях Донецка. Кроме того, под ударами оказались села Ленинское и Саханка Новоазовского района и Григоровка Тельмановского района на юге ДНР.

Помимо крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями, украинские военнослужащие использовали также вооружение БМП, гранатометы и различные типы стрелкового оружия. Данные о возможных жертвах и разрушениях пока уточняются, добавили в ведомстве.