МВД Ирака оценило количество боевиков ИГИЛ в стране

Багдад, 28 декабря. Заместитель секретаря иракского министерства внутренних дел Акиль аль-Хазали в среду назвал существующую оценку количества боевиков «Исламского государства» на территории Ирака.

По оценкам иракского ведомства, в настоящее время на территории страны действуют примерно 6000 боевиков ИГИЛ — их количество существенно сократилось после того, как правительственным силам удалось освободить ряд регионов на севере Ирака и значительная часть террористов погибла или бежала за пределы страны.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер Абади заявил, что на взятие последней крепости ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) в стране — города Мосул — потребуется примерно три месяца.