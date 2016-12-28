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«Правосеки» похвастались уничтожением мемориала жертвам крушения Ту-154 в Одессе
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«Правосеки» похвастались уничтожением мемориала жертвам крушения Ту-154 в Одессе

Сегодня 10:20
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«Правосеки» похвастались уничтожением мемориала жертвам крушения Ту-154 в Одессе

Киев, 28 декабря. Представители «Правого сектора» уничтожили «народный мемориал», сооруженный в честь жертв катастрофы Ту-154 у здания консульства России в Одессе. Соответствующую информацию приводит издание «Украина.ру».

Так, лидер организации Сергей Стерненко оставил на своей странице в Facebook запись о своем «подвиге».

«Генеральная уборка под консульством РФ», — отметил он.

Как сообщало агентство URA.Ru, журналист Божена Рынска, оскорбительно высказавшаяся в адрес погибших при крушении самолета Ту-154, получила заступника в лице своей подруги, скандально известного блогера Лены Миро.

Накануне американский блогер, обозреватель и функционер Демократической партии Хуссам Айлуш извинился за издевательский комментарий о катастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Тимур Румянцев
#украина #одесса #ту-154
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