Командир разбившегося Ту-154 официально не опознан

Москва, 28 декабря. Тело командира разбившегося самолета Ту-154 министерства обороны России Романа Волково пока официально не опознано. Об этом Федеральному агентству новостей заявил источник, близкий к расследованию, по итогам проведения экспертно-криминалистической экспертизы.

Таким образом, он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что работающие на месте катастрофы военные опознали 35-летнего летчика. По словам источника ФАН, тело погибшего невозможно идентифицировать визуально.

На данный момент официально опознан только один человек — Оксана Бадрутдинова. Все остальные пассажиры и члены экипажа, найденные на месте крушения воздушного судна, будут опознаны только после проведения генетической экспертизы.

Напомним, что самолет Ту-154 разбился во время полета в Сирию. На борту воздушного судна были военные, музыканты, врачи и журналисты. Что стало причиной крушения — пока неизвестно.