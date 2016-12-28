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Франция и Британия включили в проект резолюции ООН санкции против Сирии
Политика

Франция и Британия включили в проект резолюции ООН санкции против Сирии

Сегодня 9:55
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Франция и Британия включили в проект резолюции ООН санкции против Сирии

Вашингтон, 28 декабря. Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН проект резолюции по применению химического оружия в Сирии. Документ предусматривает запрет на поставки Дамаску вертолетов, с которых, по данным экспертов Организации по запрещению химического оружия, могли осуществляться химические атаки.

Как сообщает АР со ссылкой на текст резолюции, также могут запретить поставлять Сирии запчасти к вертолетам.

Документ предусматривает введение в отношении 11 сирийских граждан санкций. В черный список также попали десять юридических лиц. Отмечается, что сирийцам, включенным в перечень, запретят покидать страну.

Авторы резолюции считают, что Сирийская Арабская Республика предоставила неполную декларацию о существующем в стране химическом оружии.

Ранее сообщалось, что Лондон и Париж пытаются давить на Сирию в ООН.

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Алия Шарафутдинова
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