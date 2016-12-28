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Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках
Новости Сирии

Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках

Сегодня 10:02
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Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках

Сирия, 28 декабря. Вашингтон прокомментировал заявление Эрдогана об американской поддержке террористов ИГИЛ. Российские саперы разминировали почти тысячу гектаров восточной части Алеппо. Белый дом не предоставлял ПЗРК боевикам так называемой сирийской оппозиции. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Срыв покровов

Как сообщил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марк Тонер, заявление о том, что так называемая международная антитеррористическая коалиция во главе с США оказывает поддержку террористам ИГИЛ, является «нелепым». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Напомним, накануне, 27 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что располагает доказательствами поддержки боевиков из различных террористических группировок, в том числе «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), со стороны коалиции.

США отказались от «умеренных»

По словам Тонера, американские власти не предоставляют боевикам так называемой «умеренной оппозиции» переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Он отметил, что Вашингтон крайне обеспокоен попаданием американского вооружения на территорию Сирии.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Джоном Керри заявил, что разрешение на поставки «умеренным» силам американских вооружений, включая ПЗРК, приведет лишь к новым жертвам.

Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках

Ранее глава уходящей администрации США Барак Обама подписал закон о военных расходах, который предусматривает, в том числе, условия и порядок поставок ПЗРК «американским союзникам в Сирии», куда входят иностранные наемники и неправительственные силы. Кроме того, в начале декабря американский президент снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с международным терроризмом.

Россия разминирует Алеппо

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащие РФ международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров территории в восточной части Алеппо. Сообщается, что от взрывоопасных предметов было очищено приблизительно 350 километров автодорог и 2149 зданий, из которых 111 являются социально значимыми, включая 38 мечетей, 44 школы, два детских сада, десять поликлиник и больниц, две электростанции, три водозаборных станции, один хлебозавод и одна водоочистная станция.

По данным Центра, за все время работы в Алеппо российские саперы смогли обезвредить примерно 14,7 тысячи взрывоопасных предметов, из которых более 6,7 тысячи оказались самодельными. Только за прошедшие сутки военнослужащие российской армии разминировали девять мечетей, четыре школы и один детский сад.

Как ранее сообщалось в министерстве обороны Российской Федерации, боевики незаконных вооруженных формирований минировали в Алеппо даже детские игрушки. Город удалось полностью освободить от боевиков 22 декабря текущего года.

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Илья Муромский
#барак обама #сергей лавров #джон керри
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