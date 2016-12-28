Депутаты Рады отметили окончание года двумя драками на корпоративе Порошенко

Киев, 28 декабря. Очередной скандал разгорелся вокруг депутатов Верховной рады Украины. Как сообщают украинские СМИ, народные избранники дважды подрались во время новогоднего корпоратива в клубе президента страны Петра Порошенко «Пятый элемент».

По словам одного из свидетелей, в ходе первой «шикарной» драки пострадал депутат Борислав Розенблат. Имя его оппонента не уточняется. Кто схлестнулся во второй раз — тоже неизвестно, поскольку охрана быстро заблокировала доступ посторонним.

Кроме того, вечеринка запомнилась выступлением Порошенко, который произнес речь, провожая уходящий год. Даже представители «Блока Петра Порошенко» отметили, что слова президента были оторваны от реальности.

Напомним, что украинские депутаты уже не раз устраивали потасовки в ходе заседания парламента. К примеру, в ноябре лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.